Евросоюз предпочел качественную нефть ливийскому урегулированию

Пытаясь внести свою лепту в ливийское урегулирование, Евросоюз ставит во главу угла собственные экономические интересы, заботясь о бесперебойных поставках качественной нефти. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» привел эксперт по международным вопросам движения «Сильная Россия» Александр Ионов, комментируя итоги берлинской конференции.

«Европейский союз всегда заявлял претензии на нефть Ливии, потому что страна богата углеводородами высокого качества. Он более легок в переработке, удобен с точки зрения логистики по Средиземному морю в европейские порты, удобен с точки зрения ценовой политики после войны, потому что ливийский рынок достаточно сильно просел и нефтедоллары для их бюджетной составляющей сейчас важны. Безусловно Евросоюз оставил в первую очередь свою энергетическую повестку. Ливия для них виделась, как некий энергетический донор», — сказал Ионов.

Вопрос энергетической безопасности — ключевой в коммюнике участников международной конференции по Ливии, которая состоялась в минувшее воскресенье в столице Германии. В итоговом заявлении запротоколировано намерение гарантировать бесперебойную работу ливийской Национальной нефтяной корпорации (ННК).

«Евросоюз понимает, что наличие дешевого и качественного энергоресурса для них очень важно. Нефти и бензина на всех не хватает, переработанное топливо в Европе стоит достаточно дорого. Из нефти делают нужный Европе дизель, авиационный керосин, бензин, поэтому для европейцев, которые много говорят об экологии, Ливия является важнейшим источником поставки углеводородов для переработки и дальнейшей продажи конечном потребителям», — заключил эксперт.

Принципиально новых механизмов урегулирования страны ЕС под патронатом Германии не предложили. В документе зафиксировано стремление способствовать территориальной целостности Ливии с помощью оружейного эмбарго, согласно пункту резолюции Совбеза ООН 2011 года. При этом ранее эмбарго не помешало стране НАТО — Турции — снабжать террористов под эгидой так называемого Правительства национального согласия военной техникой, оружием и боеприпасами.

Политический процесс ливийского урегулирования стартовал в начале января после личных контактов президентов России и Турции. С 12 января в африканской стране действует режим прекращения огня. Затяжной кризис в стране сохраняется с 2011 года, когда повстанцы при поддержке стран НАТО убили ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В настоящий момент власть в Ливии представляют избранные гражданами депутаты, базирующиеся в Тобруке. Признанное частью стран ООН ПНС во главе с Файезом Сарраджем контролирует Триполи. При этом ПНС запятнало себя сотрудничеством с террористическими группировками: «Исламским государством», «Аль-Каидой» и «Братьями-мусульманами» (все запрещены в России).

Выступающая на стороне народных избранников Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в стране контртеррористическую операцию с 2014 года.