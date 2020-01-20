Мосгорсуд оставил ФБК в реестре иноагентов

Московский городской суд Мосгорсуд оставил так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» в реестре НКО-иноагентов. ФБК получил такой статус в октябре, когда Минюст выяснил, что организация существует за счет западных спонсоров.

Напомним, организация попала в поле зрения следственных органов после появления информации об отмывании миллиарда рублей. В конечном итоге «сумма претензий» снизилась до 75 миллионов рублей. Сотрудники ФБК отказываются сознаваться в преступлениях и систематически заявляют, что живут исключительно на донаты россиян.

Адвокат юриста ФБК Вячеслава Гимади Владимир Воронин и вовсе заявил, что к сотрудникам фонда пришел некий аноним, который вручил им флешку с данными, позволяющими получить доступ к биткоинам примерно на 75 миллионов рублей. После чего деньги якобы были заведены на счета сотрудников ФБК, а затем и на сам фонд. По оставленным на носителе данным невозможно определить происхождение криптовалюты.

Эксперты неоднократно отмечали странность ситуации, ставя под сомнения слова соратников Навального.