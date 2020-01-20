Клинцевич заявил, что мир в Ливии возможен только при участии России

Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что ЕС по указке США старается перетянуть «одеяло на себя» в ситуации с Ливией. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает iReactor.

По мнению Клинцевича, Вашингтон не хочет, чтобы ситуация в Ливии была урегулирована при поддержке России, поэтому американцы будут всячески этому мешать. При этом европейцы не посчитали нужным в сложное время игнорировать «американские экивоки», уточнил сенатор.

Именно усилия со стороны России в результате помогут восстановить мир в Ливии, а результаты работы Москвы по ситуации в Ливии не заставят долго себя ждать, отметил Клинцевич. Сенатор уверен: рано или поздно противоборствующие стороны в Ливии придут к понимаю, что плохой мир лучше хорошей.

« Сложная, запутанная ситуация и разводящие моменты американцев не позволяют говорить, что за одну-две встречи можно все решить. Нельзя быть наивными», — заявил он.

Однако Клинцевич подчеркнул, что очень скоро Россия нащупает конструктивные концы взаимных интересов между участниками ливийского конфликта и поможет вернуть мир, несмотря на трудности.