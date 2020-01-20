Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции России. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии [сенатор Андрей] Клишас, [депутат Госдумы Павел] Крашенинников и [глава Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия] Хабриева», — передает Песков.

Ранее Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России, утвердив состав ее членов. В нее вошли 75 политиков, ученых, общественных деятелей и законодателей.

В послании Федеральному посланию глава государства предложил внести ряд поправок в Конституцию, в том числе дать Госдуме право утверждения кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров. Путин также предложил назначать глав силовых ведомств только после консультаций с Советом Федерации.