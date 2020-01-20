Запад хочет решить судьбу Ливии без участия самих ливийцев

Конференция по вопросам ливийского кризиса прошла в Берлине 19 января. Став новой сессией переговоров после встречи конфликтующих сторон в Москве, она кажется скорее неоколонистической, чем миротворческой, считает политический аналитик Юрий Кнутов.

Интересно, что на международной конференции к дискуссии не были приглашены собственно сами конфликтующие стороны — командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж.

Однако, благодаря усилиям России они попали на саму встречу, но западные лидеры абсолютно проигнорировали их, за исключением редких встреч. Как указывал и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, Москва настояла на приглашении Хафтара и Сарраджа на событие.

«Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки собраться без ливийских сторон. На конференцию были приглашены ливийские лидеры, имею в виду главу Правительства национального согласия [Файеза] Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией [Халифу] Хафтара», — указывал Лавров.

Издание Nation News побеседовало с военным историком и политическим аналитиком Юрием Кнутовым, который убежден, что «все итоги берлинской конференции были достигнуты в Москве».

«Хафтар так и не подписал документы, но при этом пообещал Москве, что будет соблюдать перемирие. Так что ключевая роль на переговорах принадлежала Москве и Стамбулу, потому что без инициативы (президента России Владимира — ред.) Путина и без его активной позиции ничего бы не было. Все привело бы к росту боевых столкновений, Турция помогала бы Сарраджу, и полилась бы кровь. И то, что кровь не льется, это заслуга только России и Владимира Путина», — пояснил эксперт.

Кнутов также отметил, что единственной важной договоренностью стал формат «пять на пять», хотя это тоже раньше обсуждалось в Москве, отметил он. Аналитик добавил, что проведение конференции в Берлине стало политическим шагом и ответом, который Россия должна была дать Меркель, прилетевшей в Москву. Ведь, по его словам, для канцлера Германии мигранты являются «вопросом жизни и смерти», поэтому Москва должна была пойти ей навстречу.

Особенное недоумения у политолога вызвал тот факт, что лидеры конфликтующих сторон в Ливии не были приглашены к диалогу.

«Это полная глупость – собраться и решать судьбу Ливии без представители этой страны. Это такой неоколониалистский подход – они пытаются навязать Ливии такое решение, какое они примут. Какое они имеют право так делать без участия ливийского народа? Хороши или плохие там у них лидеры – это в любом случае должен решать ливийский народ, а не европейцы», — заявил он.

В заключение эксперт обратил внимание на то, что именно жесткая позиция Москвы не дает европейцам все решить за народ Ливии. Все же, заметил он, представители Ливии поучаствовали в конференции, хоть и не встретились между собой.