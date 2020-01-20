Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

Марш в память убитых антифашистов Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой прошел в Москве накануне, 19 января. «Оппозиция» во главе с неудавшимся кандидатом в Мосгордуму Юлией Галяминой попытались превратить мероприятие в акцию против предстоящего внесения поправок в Конституцию РФ.

Они сделали этовопреки желанию организаторов марша и мнению заметных левых активистов, которые считают конституцию Ельцина документом, ущемившим в правах значительную часть граждан постсоветской России. Акцию и лозунг «Защитим Конституцию» не поддержал и претендующий на роль лидера оппозиции Алексей Навальный.

Беглый олигарх Михаил Ходорковский придерживается противоположного мнения. Он призвал не дать Кремлю навязать повестку изменений в главный документ страны. Ходорковский также захотел созвать собственный конституционный совет, пусть и в Интернете

Это не первый раз, когда два заметных человека в оппозиции принципиально не согласны, пишет Nation News. Издание вспомнило «Умное голосование» Навального. Тогда Ходорковский прямо осудил идея поодержки она выборах людей только потому, что они не единороссы.

Ходорковский явно рассчитывает на достаточно массовый уличный протест по аналогии с московским летом, уверены журналисты. Часть «оппозиции» это уже уловила. Так, соратник Навального Илья Яшин также не поддержал мнение главы признанного иноагентом ФБК по поводу Конституции.

Сотрудничать с Ходорковским для Яшина выгоднее материально, подчеркивает издание.

Сам Навальный пока воздержался от комментариев. Блогеру придется смирится, что на этот раз у руля будут Хордорковский и его люди.