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Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

 Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии

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16:49   20 Января 2020
Весь мир

Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

Президент Турции Реджеп Эрдоган не желает вести диалог с маршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром по Ливии. По словам турецкого лидера, Хафтар является террористом, с которым он не сядет за стол переговоров.

Кроме того, Эрдоган заявил, что поддерживает главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, тогда как Россия ведет диалог с фельдмаршалом ЛНА. 

В начале января 2020 года телеканал «Би-би-си» сообщил, что Турция продолжает перебрасывать в Ливию сирийских наемников, а также оружие, боеприпасы и беспилотники для поддержки боевиков ПНС. Анкара намеренно идет на провокации, нарушая оружейное эмбарго ООН. Ранее, чтобы оправдать свое вмешательство в дела Ливии, Эрдоган заявил о присутствии в североафриканской стране ЧВК «Вагнер». При этом данная информация так и не была подтверждена.

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Автор: Ольга Воскресенская
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