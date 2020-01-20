Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

Президент Турции Реджеп Эрдоган не желает вести диалог с маршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром по Ливии. По словам турецкого лидера, Хафтар является террористом, с которым он не сядет за стол переговоров.

Кроме того, Эрдоган заявил, что поддерживает главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, тогда как Россия ведет диалог с фельдмаршалом ЛНА.

В начале января 2020 года телеканал «Би-би-си» сообщил, что Турция продолжает перебрасывать в Ливию сирийских наемников, а также оружие, боеприпасы и беспилотники для поддержки боевиков ПНС. Анкара намеренно идет на провокации, нарушая оружейное эмбарго ООН. Ранее, чтобы оправдать свое вмешательство в дела Ливии, Эрдоган заявил о присутствии в североафриканской стране ЧВК «Вагнер». При этом данная информация так и не была подтверждена.