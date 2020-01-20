Опубликовано видео СК РФ из хостела в Перми, где погибли пять человек и еще шестеро пострадали.

На кадрах видно помещение мини-гостиницы, разбросанные вещи, незаправленные кровати. Внутри до сих пор есть пар, а при перемещении сотрудника СКР, снимающего видео, слышны характерные звуки воды. Из открытой двери также вырывается густой пар.

В ночь на понедельник, 20 января, около пермского хостела «Карамель» прорвало трубу с горячей водой, погибли пять человек, среди них пятилетний ребенок. Постояльцами мини-гостиницы были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера.

По информации местных СМИ, прорвалась труба не в самом здании, а около него, но так как дом находится под уклоном, а мини-гостиница располагается в цокольном помещении, то кипяток быстро проник туда и затопил хостел. На видеозаписи СКР видно, как около дома ведутся коммунальные раскопки.

Пострадали шесть человек, трое из которых находятся в больнице. Ранее медики рассказали о полученных ими травмах и степени тяжести состояния.

По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, СКР завел уголовное дело. Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что авария является коммунальной, но так много жертв оказалось из-за того, что в хостеле нет эвакуационного выхода.