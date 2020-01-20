Опубликовано видео СК РФ из хостела в Перми, где погибли пять человек

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

 Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

 Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии

Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии
Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

 Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

 Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии

Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии
16:21   20 Января 2020
Медиа

Опубликовано видео СК РФ из хостела в Перми, где погибли пять человек

Опубликовано видео СК РФ из хостела в Перми, где погибли пять человек

Опубликовано видео СК РФ из хостела в Перми, где погибли пять человек и еще шестеро пострадали.

На кадрах видно помещение мини-гостиницы, разбросанные вещи, незаправленные кровати. Внутри до сих пор есть пар, а при перемещении сотрудника СКР, снимающего видео, слышны характерные звуки воды. Из открытой двери также вырывается густой пар.

 

В ночь на понедельник, 20 января, около пермского хостела «Карамель» прорвало трубу с горячей водой, погибли пять человек, среди них пятилетний ребенок. Постояльцами мини-гостиницы были пациенты Пермского краевого онкологического диспансера.

По информации местных СМИ, прорвалась труба не в самом здании, а около него, но так как дом находится под уклоном, а мини-гостиница располагается в цокольном помещении, то кипяток быстро проник туда и затопил хостел. На видеозаписи СКР видно, как около дома ведутся коммунальные раскопки.

Опубликовано видео СК РФ из хостела в Перми, где погибли пять человек

Пострадали шесть человек, трое из которых находятся в больнице. Ранее медики рассказали о полученных ими травмах и степени тяжести состояния.

По факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, СКР завел уголовное дело. Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что авария является коммунальной, но так много жертв оказалось из-за того, что в хостеле нет эвакуационного выхода.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #пермь #хостел

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...