Беглов поручил новому главе комитета по строительству уделить внимание Шушарам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил нового председателя комитета по строительству членам городского правительства. Об этом в понедельник, 20 января, пишут «Невские новости».

Беглов на заседании правительства в Смольном представил нового председателя комитета по строительству Игоря Креславского. Градоначальник поздравил чиновника с повышением и попросил уделять больше внимания развитию Шушар. Он подчеркнул, что по ситуации в этом микрорайоне совещания будут проходить два раза в неделю. Губернатор также отметил, что следует уделять особое внимание устранению дисбаланса между жилой и социальной застройкой.

Во время заседания петербургского правительства Беглов напомнил о задачах, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.