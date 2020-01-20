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16:18   20 Января 2020
Россия

Беглов поручил новому главе комитета по строительству уделить внимание Шушарам

Беглов поручил новому главе комитета по строительству уделить внимание Шушарам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов представил нового председателя комитета по строительству членам городского правительства. Об этом в понедельник, 20 января, пишут «Невские новости»

Беглов на заседании правительства в Смольном представил нового председателя комитета по строительству Игоря Креславского. Градоначальник поздравил чиновника с повышением и попросил уделять больше внимания развитию Шушар. Он подчеркнул, что по ситуации в этом микрорайоне совещания будут проходить два раза в неделю. Губернатор также отметил, что следует уделять особое внимание устранению дисбаланса между жилой и социальной застройкой.

Во время заседания петербургского правительства Беглов напомнил о задачах, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #беглов

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