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 Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии

Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии
16:13   20 Января 2020
Весь мир

Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии

Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон на конференции по Ливии в Берлине потеряли российского лидера Владимира Путина, который задержался перед церемонией фотографирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры с началом фотосъемки, где Меркель и Макрон растерянно смотрят по сторонам в поисках Путина появились в Twitter вечером 19 января, в день конференции.

Напомним, международная конференция по вопросам ливийского кризиса прошла в воскресенье, 19 января, в Берлине. На ней присутствовали представители многих стран и нескольких организаций, заинтересованных в мирном урегулировании противостояния в Ливии.

Эта встреча стала вторым этапом переговоров, начавшихся в Москве 13 января после того, как 12 января конфликтующие Ливийская национальная армия (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) объявили о перемирии. Введение режима прекращения огня было инициативой российского президента Владимира Путина, его поддержал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тогда лидеры стран выступили с предложением к ЛНА и ПНС прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

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Автор: Лев Собакин
#ливия #коференция

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