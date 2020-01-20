Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмануэль Макрон на конференции по Ливии в Берлине потеряли российского лидера Владимира Путина, который задержался перед церемонией фотографирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Кадры с началом фотосъемки, где Меркель и Макрон растерянно смотрят по сторонам в поисках Путина появились в Twitter вечером 19 января, в день конференции.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2020 г.

Напомним, международная конференция по вопросам ливийского кризиса прошла в воскресенье, 19 января, в Берлине. На ней присутствовали представители многих стран и нескольких организаций, заинтересованных в мирном урегулировании противостояния в Ливии.

Эта встреча стала вторым этапом переговоров, начавшихся в Москве 13 января после того, как 12 января конфликтующие Ливийская национальная армия (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) объявили о перемирии. Введение режима прекращения огня было инициативой российского президента Владимира Путина, его поддержал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тогда лидеры стран выступили с предложением к ЛНА и ПНС прекратить огонь и сесть за стол переговоров.