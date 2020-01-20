Финляндские исследователи выявили, что человека можно узнать по его типичным движениям во время свободного танца. У специального алгоритма получилось распознать людей с точностью более 90 процентов.

Изначально ученые планировали выяснить, сможет ли нейросеть узнать мелодию, под которую происходит танец по движениям танцующего. Была отобрана группа из 73 добровольцев, которые станцевали под 16 мелодий.

Затем исследователи разделили полученные данные на две группы: музыкальный жанр и тот, кто его исполняет. Алгоритм не смог точно определить жанр, однако весьма успешно определил танцоров. Наиболее важными при определении оказались движения головы, плеч и коленей.