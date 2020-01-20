Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

 Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

 Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии

Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии
Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

 Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

 Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии

Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии
15:49   20 Января 2020
Весь мир

Алгоритм научился узнавать людей по тому, как они танцуют

Алгоритм научился узнавать людей по тому, как они танцуют

Финляндские исследователи выявили, что человека можно узнать по его типичным движениям во время свободного танца. У специального алгоритма получилось распознать людей с точностью более 90 процентов.

Изначально ученые планировали выяснить, сможет ли нейросеть узнать мелодию, под которую происходит танец по движениям танцующего. Была отобрана группа из 73 добровольцев, которые станцевали под 16 мелодий.

Затем исследователи разделили полученные данные на две группы: музыкальный жанр и тот, кто его исполняет. Алгоритм не смог точно определить жанр, однако весьма успешно определил танцоров. Наиболее важными при определении оказались движения головы, плеч и коленей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#наука #нейросеть

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...