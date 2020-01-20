Большинству россиян хватит сотни тысяч рублей для идеального путешествия

Большинство россиян признались, что для идеального отпуска им хватит сотни тысяч рублей. Таковы данные опроса, проведенного сервисом Aviasales.

Эксперты опросили 67 тысяч пользователей. Из них 35 процентов признались, что для счастья им нужно 100 тысяч рублей. Россияне отправились бы с этой суммой в Японию, Великобританию, Португалию или Соединенные Штаты. Кроме того, участники опроса выделили all inclusive в Турции.

Путешественники также мечтают посетить места в России, например, Байкал и Сочи.

31 процент опрошенных выбрали вариант «миллион рублей». С такой суммой россияне мечтают отправиться в кругосветное путешествие. Некоторые хотели бы провести в поездке минимум три месяца и посетить как можно больше стран.

За 50 тысяч рублей проголосовали чуть меньше —19 процентов. На эти деньги россияне хотят провести отпуск на море в Сочи, побывать на музыкальных фестивалях в Европе, и съездить на шопинг в Италию.

При этом 15 процентов туристов признались, что им для отдыха хватит и пяти тысяч рублей. Для экономии они готовы использовать автостоп, находить бесплатное жилье через сервис каучсерфинга или жить в палатках.