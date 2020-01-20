Сербский президент Александр Вучич заявил, что считает особой честью приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года.

Об этом Вучич заявил в понедельник на встрече с российским послом в Сербии Александром Боцан-Харченко.

«Президент Вучич сказал, что считает особой честью тот факт, что он и в этом году примет участие в праздновании 75-летия Дня Победы 9 мая в Москве и сможет снова напомнить об общей приверженности братских народов Сербии и России славной традиции свободы», — говорится в сообщении пресс-службы сербского лидера.

Там же отмечается, что Вучич 23 января поучаствует в Пятом всемирном форуме, посвященном памяти жертв Холокоста, который пройдет в Иерусалиме в мемориальном центре Яд Вашем. Также в данном мероприятии участие примет и российский президент Владимир Путин.