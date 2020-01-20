Москва призвала Тегеран сохранить обязательства по ДНЯО

Россия предостерегает Иран от опрометчивых шагов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом в понедельник, 20 января, заявил и. о. заместителя главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран планирует выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если в Совете Безопасности ООН начнутся обсуждения иранской ядерной программы.

«Мы предостерегаем иранскую сторону от опрометчивых шагов в части сохранения обязательств исламской республики по ДНЯО», — прокомментировал заявление Зарифа Рябков.

Исполняющий обязанности замглавы МИД РФ также призвал Иран твердо придерживаться обязательств, которые имеются у него с МАГАТЭ. Он подчеркнул, что иранская сторона хорошо осведомлена о позиции России.