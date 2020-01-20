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Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
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15:48   20 Января 2020
Россия

Москва призвала Тегеран сохранить обязательства по ДНЯО

Москва призвала Тегеран сохранить обязательства по ДНЯО

Россия предостерегает Иран от опрометчивых шагов по выходу из Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом в понедельник, 20 января, заявил и. о. заместителя главы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости. 

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран планирует выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если в Совете Безопасности ООН начнутся обсуждения иранской ядерной программы.

«Мы предостерегаем иранскую сторону от опрометчивых шагов в части сохранения обязательств исламской республики по ДНЯО», — прокомментировал заявление Зарифа Рябков. 

Исполняющий обязанности замглавы МИД РФ также призвал Иран твердо придерживаться обязательств, которые имеются у него с МАГАТЭ. Он подчеркнул, что иранская сторона хорошо осведомлена о позиции России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #иран #политика #общество #дняо

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