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15:39   20 Января 2020
Россия

Чемпионат России по биатлону перенесли из Рыбинска в Ижевск из-за отсутствия снега

Чемпионат России по биатлону перенесли из Рыбинска в Ижевск из-за отсутствия снега

Чемпионат России по биатлону перенесли в Ижевск из-за отсутствия снега в городе Рыбинске Ярославской области, где соревнования должны были состояться изначально. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Сейчас в Рыбинске аномально теплая для середины января погода и нет снега. Именно его отсутствие помешало проведению чемпионата и первенства России, а также этапа Кубка России по биатлону, которые должны были пройти с 20 по 26 января.

«Спортивные состязания переносятся в Ижевск, где пройдут с 22 по 28 января», — уточнили в СБР.

В середине декабря 2019 года в Московской области отменили ежегодные лыжные соревнования «Красногорская лыжня», причиной этого также стало отсутствие снега. До этого состязания отменяли в 2015 и 2017 годах.

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Автор: Ольга Воскресенская
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