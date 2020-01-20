Эрдоган подтвердил присутсвие в Ливии военных инструкторов Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление-опровержение, подчеркнув, что страна не перебрасывала в Ливию боевиков, а направляла только экспертов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Турция пока не отправляла войска в Ливию, там присутствуют лишь турецкие военные советники», — заявил турецкий лидер.

Напомним, что несмотря на запрет ООН, в СМИ неоднократно появлялись данные о том, что ведутся оружейные поставки в Ливию. Кроме того, несколько недель назад были зафиксированы несколько перелетов из аэропорта Стамбула в ливийскую столицу Триполи. По сообщениям разных источников, на борту самолетов находились сотни сирийских наемников, которых турецкая сторона перебросила в Ливию для поддержки террористов так называемого Правительства национального согласия.