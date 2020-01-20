Новый посол США в РФ надеется на диалог с правительством

Новый посол США в РФ Джон Салливан надеется на диалог с новым правительством России.

Как заявил Салливан, он рассчитывает на то, что с российским правительством удастся контактировать на тему безопасности, Арктики, Северной Кореи, а также Афганистана и по вопросам космоса.

Дипломатическая миссия Джона Салливана стартовала в России в январе 2020 года. Сенат США утвердил его кандидатуру 12 декабря 2019 года. 23 декабря американский госсекретарь Майк Помпео привел нового посла Соединенных Штатов к присяге.