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Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

Навальный теряет лидерство в «оппозиции» из-за прокола с поправками к Конституции

 Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

Эрдоган заявил, что поддерживает главу ПНС Сарраджа и не будет вести диалог с Хафтаром

 Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии

Меркель и Макрон растерялись, не увидев Путина на фотосессии с членами встречи по Ливии
15:22   20 Января 2020
Весь мир

Новый посол США в РФ надеется на диалог с правительством

Новый посол США в РФ надеется на диалог с правительством

Новый посол США в РФ Джон Салливан надеется на диалог с новым правительством России.

Как заявил Салливан, он рассчитывает на то, что с российским правительством удастся контактировать на тему безопасности, Арктики, Северной Кореи, а также Афганистана и по вопросам космоса.

Дипломатическая миссия Джона Салливана стартовала в России в январе 2020 года. Сенат США утвердил его кандидатуру 12 декабря 2019 года. 23 декабря американский госсекретарь Майк Помпео привел нового посла Соединенных Штатов к присяге.

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Автор: Ольга Воскресенская
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