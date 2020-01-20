Немецкий журналист заявил, что Путин усилил положение России на геополитической арене

Президент России Владимир Путин серьезно повысил авторитет страны на международной арене и заставил другие государства считаться с ней. Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Handelsblatt Матиас Брюгман.

В воскресенье 19 января в немецком издании Handelsblatt вышел материал, посвященный изменениям роли России на геополитической арене. Так, Брюгман подчеркнул, что бывший лидер Соединенных Штатов Барак Обама упоминал «региональную власть» Путина, распространяющуюся только на территорию России, в то же время сегодня, отметил он, российский лидер вернул стране статус мировой державы.

Немецкий обозреватель упомянул Сирию, где Путин совместно с Ираном укрепил власть действующего президента Башара Асада. Брюгер добавил, что НАТО не смогли нанести удар по Асаду, так как действует бесполетный режим над Сирией. Он обратил внимание на то, что после присоединения Крыма к российским территориям и возгорания вооруженного конфликта на восточной Украине, Путин и там стал решающим фактором силы.

«Европа не впадает в войну, как в 1914 году, а уютно катится в спальном вагоне в геополитическую бессмысленность», — подвел итог своим размышлениям автор текста.

Брюгер заметил, что Европе пора «проснуться», если она хочет не допустить дальнейшего усиления России в мире.