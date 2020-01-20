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15:02   20 Января 2020
Россия

Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» пройдет в Москве

Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» пройдет в Москве

Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» пройдет в Москве. С докладом о востребованности, эффективности и результативности корпоративных СМИ выступит главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов:

  • главный редактор журнала «Пресс-служба»;
  • основатель издательского дома «Имидж-Медиа»;
  • председатель жюри конкурса «Пресс-служба года» и конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР-2019»;
  • 25 лет опыта работы в медийных и PR-структурах;
  • бизнес-тренер, автор и ведущий семинаров по связям с общественностью, публичным выступлениям и продвижению;
  • входит в список «27 лучших бизнес-тренеров России» по результатам исследования журнала «Управление персоналом»;
  • автор книг «PR-тексты. Как зацепить читателя», «Копирайтинг. Простые рецепты продающих текстов», «Отличайся! Личный бренд — оружие массового впечатления» и других;
  • член Российской ассоциации по связям с общественностью;
  • член Гильдии Маркетологов;
  • читает лекции по связям с общественностью на программах МВА в различных вузах;
  • организатор, модератор и спикер ведущих российских конференций по PR, маркетингу и продажам.

Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» пройдет в Москве

В докладе:

  • современные тренды в корпоративных СМИ;
  • упаковка и подача информации в корпоративных СМИ;
  • тексты корпоративных газет: как писать, чтобы вас читали;
  • как эффективно решать корпоративные PR-задачи при помощи внутреннего СМИ;
  • визуальный ряд и подача материала;
  • типичные ошибки редакторов корпоративных СМИ;
  • продвижение корпоративных СМИ в компании.

Другие спикеры затронут темы:

  • построение эффективной PR-стратегии;
  • актуальные инструменты антикризисного PR;
  • управление репутацией и работе с негативом;
  • работа со спикером в государственной структуре;
  • комьюнити-менеджмент;
  • как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;
  • где брать инфоповоды, если ничего не происходит;
  • новые технологии внутрикорпоративного пиара;
  • корпоративные СМИ, как сделать их востребованными;
  • малобюджетный пиар и так далее.

Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» пройдет в Москве

Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба» проходит в российской столице ежегодно и каждый раз собирает не менее двух сотен специалистов со всей страны и из стран СНГ. В ходе встречи участники конференции получают актуальные и проверенные инструменты для работы.

Доклады разделены на два потока: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Подробная программа конференции и бронирование мест осуществляется на сайте конференции «Эффективная пресс-служба — 2020». Конференция состоится 23 и 24 апреля.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия

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Автор: Ольга Воскресенская
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