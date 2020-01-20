Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» пройдет в Москве
Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» пройдет в Москве. С докладом о востребованности, эффективности и результативности корпоративных СМИ выступит главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов:
- главный редактор журнала «Пресс-служба»;
- основатель издательского дома «Имидж-Медиа»;
- председатель жюри конкурса «Пресс-служба года» и конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР-2019»;
- 25 лет опыта работы в медийных и PR-структурах;
- бизнес-тренер, автор и ведущий семинаров по связям с общественностью, публичным выступлениям и продвижению;
- входит в список «27 лучших бизнес-тренеров России» по результатам исследования журнала «Управление персоналом»;
- автор книг «PR-тексты. Как зацепить читателя», «Копирайтинг. Простые рецепты продающих текстов», «Отличайся! Личный бренд — оружие массового впечатления» и других;
- член Российской ассоциации по связям с общественностью;
- член Гильдии Маркетологов;
- читает лекции по связям с общественностью на программах МВА в различных вузах;
- организатор, модератор и спикер ведущих российских конференций по PR, маркетингу и продажам.
В докладе:
- современные тренды в корпоративных СМИ;
- упаковка и подача информации в корпоративных СМИ;
- тексты корпоративных газет: как писать, чтобы вас читали;
- как эффективно решать корпоративные PR-задачи при помощи внутреннего СМИ;
- визуальный ряд и подача материала;
- типичные ошибки редакторов корпоративных СМИ;
- продвижение корпоративных СМИ в компании.
Другие спикеры затронут темы:
- построение эффективной PR-стратегии;
- актуальные инструменты антикризисного PR;
- управление репутацией и работе с негативом;
- работа со спикером в государственной структуре;
- комьюнити-менеджмент;
- как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;
- где брать инфоповоды, если ничего не происходит;
- новые технологии внутрикорпоративного пиара;
- корпоративные СМИ, как сделать их востребованными;
- малобюджетный пиар и так далее.
Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба» проходит в российской столице ежегодно и каждый раз собирает не менее двух сотен специалистов со всей страны и из стран СНГ. В ходе встречи участники конференции получают актуальные и проверенные инструменты для работы.
Доклады разделены на два потока: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.
Подробная программа конференции и бронирование мест осуществляется на сайте конференции «Эффективная пресс-служба — 2020». Конференция состоится 23 и 24 апреля.
ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия