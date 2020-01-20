Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» пройдет в Москве. С докладом о востребованности, эффективности и результативности корпоративных СМИ выступит главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов:

главный редактор журнала «Пресс-служба»;

основатель издательского дома «Имидж-Медиа»;

председатель жюри конкурса «Пресс-служба года» и конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР-2019»;

25 лет опыта работы в медийных и PR-структурах;

бизнес-тренер, автор и ведущий семинаров по связям с общественностью, публичным выступлениям и продвижению;

входит в список «27 лучших бизнес-тренеров России» по результатам исследования журнала «Управление персоналом»;

автор книг «PR-тексты. Как зацепить читателя», «Копирайтинг. Простые рецепты продающих текстов», «Отличайся! Личный бренд — оружие массового впечатления» и других;

член Российской ассоциации по связям с общественностью;

член Гильдии Маркетологов;

читает лекции по связям с общественностью на программах МВА в различных вузах;

организатор, модератор и спикер ведущих российских конференций по PR, маркетингу и продажам.

В докладе:

современные тренды в корпоративных СМИ;

упаковка и подача информации в корпоративных СМИ;

тексты корпоративных газет: как писать, чтобы вас читали;

как эффективно решать корпоративные PR-задачи при помощи внутреннего СМИ;

визуальный ряд и подача материала;

типичные ошибки редакторов корпоративных СМИ;

продвижение корпоративных СМИ в компании.

Другие спикеры затронут темы:

построение эффективной PR-стратегии;

актуальные инструменты антикризисного PR;

управление репутацией и работе с негативом;

работа со спикером в государственной структуре;

комьюнити-менеджмент;

как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ;

где брать инфоповоды, если ничего не происходит;

новые технологии внутрикорпоративного пиара;

корпоративные СМИ, как сделать их востребованными;

малобюджетный пиар и так далее.

Международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба» проходит в российской столице ежегодно и каждый раз собирает не менее двух сотен специалистов со всей страны и из стран СНГ. В ходе встречи участники конференции получают актуальные и проверенные инструменты для работы.

Доклады разделены на два потока: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Подробная программа конференции и бронирование мест осуществляется на сайте конференции «Эффективная пресс-служба — 2020». Конференция состоится 23 и 24 апреля.

ИА «Политика сегодня» выступает информационным партнером мероприятия