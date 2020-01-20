Поправки в Конституцию обострили раскол между Навальным и Ходорковским

Лидеры либеральной оппозиции по-разному реагируют на предстоящие изменения в государственном устройстве страны – пока беглый олигарх Михаил Ходорковский созывает в интернете альтернативный конституционный комитет и примеряет на себя роль президента, блогер Алексей Навальный делает вид, что ничего не происходит.

О реакции представителей российской оппозиции на озвученные на прошлой неделе президентом РФ Владимиром Путиным предложения по внесению изменений в Основной закон страны в понедельник пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

Напомним, 15 января Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию, заявив о необходимости внесения ряда принципиальных изменений в государственное устройство страны, что позволит сделать российское правительство более открытым, гибким и отвечающим современным вызовам. При этом глава государства добавил, что окончательное решение о внесении поправок в Конституцию РФ будет приниматься по результатам всенародного голосования.

Представители российской либеральной оппозиции, для которых, как и для всех остальных, историческое предложение Путина оказалось полной неожиданностью, до сих пор не определились с тем, как на него реагировать, и в результате раскол между Михаилом Ходорковским и Алексеем Навальным лишь усилился.

Например, Навальный, который ранее с энтузиазмом бросался в любые антироссийские акции, теперь призывает сторонников никак не реагировать на происходящее. В частности, он проигнорировал марш антифашистов, устроенный в память о погибших от рук неонацистов журналистке Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове, который участники попытались превратить в политическую акцию против поправок в Конституцию.

Ходорковский, напротив, «переобулся в воздухе», пытаясь вписаться в информационную повестку дня. Беглый олигарх, который раньше выступал за то, чтобы эксперты составили для России «правильную конституцию», теперь высказывается резко против внесения каких-нибудь изменений в Основной закон страны. При этом он выступает с заявлением, что поправки в Конституцию должны рассматриваться конституционным комитетом и грозит в интернете созывом собственного органа.

Интересно отметить, что на данный момент в России нет действующего закона, регламентирующего состав собрания – ни одна из законодательных инициатив на этот счет так и не была реализована, но на их основе можно судить, кто вошел бы в конституционный комитет, если бы он был созван. Все пять законопроектов предполагают, что в собрание должны входить президент РФ, члены Совфеда и депутаты Госдумы, а также председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов – то есть те, кто уже работают над разработкой поправок.

Однако Ходорковский грозит в интернете созданием своего собственного конституционного собрания, не уточняя, кого он собирается в него пригласить. Учитывая отсутствие единства в либеральной среде, можно с уверенностью предположить, что в этом собрании не будет многих представителей оппозиции, то есть олигарх собирается обсуждать поправки в Конституцию со своими собственными сторонниками, многие из которых получают зарплату из его же рук. Именно такое «демократическое устройство», по мнению Ходорковского, является идеальным и к нему должно прислушиваться российское правительство.