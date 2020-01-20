Совет Федерации обсудит назначение Краснова генпрокурором 22 января

Совет Федерации рассмотрит вопрос об увольнении Юрия Чайки с поста генпрокурора и назначении на его должность замглавы СК Игоря Краснова 22 января. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Андрея Клишаса.

Отмечается, что вопрос об отставке Чайки и назначении Краснова рассмотрят члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству

«Представление президента по кандидатуре генпрокурора комитет рассмотрит завтра [21 января — ред.], в 12.30», — цитирует агентство Клишаса.

При этом первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев сообщил, что Совфед рассмотрит этот вопрос 22 января, отметив, что следует дождаться поручения от председателя Валентины Матвиенко.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу. Глава государства рекомендовал назначить на пост в прокуратуре заместителя главы СК Краснова.