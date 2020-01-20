Песков сообщил, что после встречи в Берлине работу по урегулированию в Ливии продолжат

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после встречи в Берлине работу по урегулированию ситуации в Ливии продолжат.

«Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования», — сообщил представитель Кремля.

Как отметил Песков, работу по урегулированию внутриливийской ситуации продолжат под эгидой ООН, опираясь на «первый важный шаг», то есть на московскую встречу.

Первые и основополагающие переговоры на тему урегулирования ситуации в Ливии прошли в Москве в прошлый понедельник, 13 января. В ходе встречи в диалог вступили две противоборствующие стороны: Ливийскую национальную армию (ЛНА) представлял маршал Халифа Хафтар, а от так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии выступал Файез Саррадж.

По результатам переговоров маршал ЛНА взял перерыв, чтобы обсудить ситуацию с лидерами ливийских племен. Спустя пару дней Хафтар поблагодарил Россию за стремление к восстановлению мира в Ливии.

Конференция в Берлине 19 января стала второй встречей после переговоров в Москве. Эксперты сходятся во мнении, что переговоры в Германии были постановочными и несопоставимыми с переговорами в российской столице. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Кроме того, член Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Прокофьев заявил, что документ берлинской конференции по Ливии повторяет ошибки четырехлетней давности. По словам Прокофьева, на встрече в Москве был принят документ, состоящий из одной страницы, где все четко и понятно прописано, чего нет в тяжеловесном и невыполнимом соглашении, составленном в Берлине.

Российские политологи указывают на то, что встреча в Берлине не дала ливийскому кризису никакого конкретного механизма действий и не представила перечня обязанностей и прав для каждой из сторон.