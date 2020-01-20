Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Глава правительства России Михаил Мишустин еще не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав кабинета министров. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мишустин пока не доложил главе государства о структуре нового правительства. Однако время на это еще осталось, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

«Если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек», — напомнил Песков.

Он также подчеркнул, что новый премьер может представить президенту как структуру правительства, так и персоналии. Возможны разные варианты, отметил Песков.

Ранее стало известно, что правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Новым премьер-министром России стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.