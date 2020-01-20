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14:28   20 Января 2020
Россия

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Глава правительства России Михаил Мишустин еще не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав кабинета министров. Об этом в понедельник, 20 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

Мишустин пока не доложил главе государства о структуре нового правительства. Однако время на это еще осталось, уточнил пресс-секретарь российского лидера. 

«Если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек», — напомнил Песков. 

Он также подчеркнул, что новый премьер может представить президенту как структуру правительства, так и персоналии. Возможны разные варианты, отметил Песков. 

Ранее стало известно, что правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Новым премьер-министром России стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #песков #политика #общество #мишустин

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