Командующий ЛНА посетит Москву по приглашению Путина

Встречи российского лидера Владимира Путина и главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на этой неделе не запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 20 января.

«После того, как наступит ясность, мы сообщим», — подчеркнул представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, когда состоится визит Хафтара в Москву. Ранее Кремль в пятницу сообщил, что глава ЛНА принял приглашение Путина посетить Россию.