Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

 Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство
Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

 Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство
14:18   20 Января 2020
Россия

Командующий ЛНА посетит Москву по приглашению Путина

Командующий ЛНА посетит Москву по приглашению Путина

Встречи российского лидера Владимира Путина и главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара на этой неделе не запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 20 января.

«После того, как наступит ясность, мы сообщим», — подчеркнул представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, когда состоится визит Хафтара в Москву. Ранее Кремль в пятницу сообщил, что глава ЛНА принял приглашение Путина посетить Россию.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...