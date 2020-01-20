Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форма, в которой будет проводиться голосования по внесению в Конституцию изменений, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, будет оформлена в виде закона или отдельной статьи.

Об этом в пятницу говорится в заявлении Кремля.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что голосование по поправкам в Конституцию может состояться 12 апреля. Также отмечалось, что голосование по этому вопросу будет проведено после того, как Государственная дума и Совет Федерации примут поправки в Основной закон страны, но до того, как вступит в силу федеральный конституционный закон. Окончательное решение о внесении поправок в Конституции будет приниматься на основании результатов голосования. Сроки и порядок принятия данного решения будут определены в специальном указе президента РФ.