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Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

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Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

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14:29   20 Января 2020
Россия

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форма, в которой будет проводиться голосования по внесению в Конституцию изменений, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным, будет оформлена в виде закона или отдельной статьи.

Об этом в пятницу говорится в заявлении Кремля.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что голосование по поправкам в Конституцию может состояться 12 апреля. Также отмечалось, что голосование по этому вопросу будет проведено после того, как Государственная дума и Совет Федерации примут поправки в Основной закон страны, но до того, как вступит в силу федеральный конституционный закон. Окончательное решение о внесении поправок в Конституции будет приниматься на основании результатов голосования. Сроки и порядок принятия данного решения будут определены в специальном указе президента РФ.

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Автор: Александр Люблинский
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