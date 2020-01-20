Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 января, провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, на совещании присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Обсуждались традиционные актуальные вопросы социально-экономического развития», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Президент РФ информировал членов Совбеза РФ о своем участии в прошедшей в Берлине конференции на тему урегулирования ситуации в Ливии. Также Путин объяснил свое предложение о внесении кандидатуры зампреда Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора России.