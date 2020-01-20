Около 40 иностранных студентов эвакуировали на Алтае из заглохшего автобуса
Спасатели эвакуировали 40 иностранных студентов из автобуса, который заглох на трассе в Алтайском крае. Предположительно, ЧП случилось из-за некачественного топлива, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Уточняется, что автобус следовал из Монголии в Казахстан. Он сломался на трассе Родино — Благовещенск. В салоне автобуса находились около 40 иностранных студентов.
«После неудачных попыток завести автобус пожарные эвакуировали людей», — говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Студентов направили в общежитие в ближайшем населенном пункте. Заглохший автобус эвакуировали на станцию ремонта.