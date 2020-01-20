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14:09   20 Января 2020
Россия

Около 40 иностранных студентов эвакуировали на Алтае из заглохшего автобуса

Около 40 иностранных студентов эвакуировали на Алтае из заглохшего автобуса

Спасатели эвакуировали 40 иностранных студентов из автобуса, который заглох на трассе в Алтайском крае. Предположительно, ЧП случилось из-за некачественного топлива, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Уточняется, что автобус следовал из Монголии в Казахстан. Он сломался на трассе Родино — Благовещенск. В салоне автобуса находились около 40 иностранных студентов.

«После неудачных попыток завести автобус пожарные эвакуировали людей», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Студентов направили в общежитие в ближайшем населенном пункте. Заглохший автобус эвакуировали на станцию ремонта.

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Автор: Арсений Аскольский
#чп #алтайский край

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