Около 40 иностранных студентов эвакуировали на Алтае из заглохшего автобуса

Спасатели эвакуировали 40 иностранных студентов из автобуса, который заглох на трассе в Алтайском крае. Предположительно, ЧП случилось из-за некачественного топлива, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Уточняется, что автобус следовал из Монголии в Казахстан. Он сломался на трассе Родино — Благовещенск. В салоне автобуса находились около 40 иностранных студентов.

«После неудачных попыток завести автобус пожарные эвакуировали людей», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Студентов направили в общежитие в ближайшем населенном пункте. Заглохший автобус эвакуировали на станцию ремонта.