Мэрия Перми ввела режим ЧС после трагедии в «Карамели»
Глава Перми Дмитрий Самойлов ввел режим ЧС в городе после трагедии в мини-отеле «Карамель». Об этом в понедельник, 20 января, сообщается на сайте местной администрации.
Ранее стало известно, что около пермского хостела «Карамель», расположенном на цокольном этаже жилого дома, прорвало трубопровод с горячей водой. Трагедия унесла жизни пяти человек, в том числе одного ребенка.
«Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации», — указано в сообщении.
Чтобы устранить дефект на тепломагистрали, в нескольких жилых домах и социальных объектах отключили горячую воду, передает мэрия Перми.
Местная жительница ранее сообщила, что аварии в здании, где расположен хостел «Карамель», происходили регулярно.
Сегодня ночью в пермском хостеле «Карамель» заживо сварились пять человек и еще три пострадали. Трагедия произошла из-за прорыва теплотрассы. Частную гостиницу должны были закрыть ровно через месяц: https://t.co/JwIMoopgAl pic.twitter.com/HAxuHMdfYQ— URA.RU (@ura_ru) January 20, 2020