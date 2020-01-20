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14:08   20 Января 2020
Россия

Мэрия Перми ввела режим ЧС после трагедии в «Карамели»

Мэрия Перми ввела режим ЧС после трагедии в «Карамели»

Глава Перми Дмитрий Самойлов ввел режим ЧС в городе после трагедии в мини-отеле «Карамель». Об этом в понедельник, 20 января, сообщается на сайте местной администрации. 

Ранее стало известно, что около пермского хостела «Карамель», расположенном на цокольном этаже жилого дома, прорвало трубопровод с горячей водой. Трагедия унесла жизни пяти человек, в том числе одного ребенка. 

«Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации», — указано в сообщении.

Чтобы устранить дефект на тепломагистрали, в нескольких жилых домах и социальных объектах отключили горячую воду, передает мэрия Перми.

Местная жительница ранее сообщила, что аварии в здании, где расположен хостел «Карамель», происходили регулярно. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #чп #общество #пермь #чс

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