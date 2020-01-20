Путин предложил снять Чайку с должности генпрокурора

Российский лидер Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности Генерального прокурора. Президент внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост нового руководителя ведомства.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 20 января.

Чайка занимал пост генпрокурора с 2006 года. Он уходит в отставку в связи с переходом на другую работу, уточнили в Кремле.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил о полной отставке правительства. Это случилось после оглашения президентского послания Федеральному собранию. Новым премьером стал глава ФНС Михаил Мишустин