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Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

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13:47   20 Января 2020
Россия

Путин предложил снять Чайку с должности генпрокурора

Путин предложил снять Чайку с должности генпрокурора

Российский лидер Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности Генерального прокурора. Президент внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова на пост нового руководителя ведомства.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 20 января.

Чайка занимал пост генпрокурора с 2006 года. Он уходит в отставку в связи с переходом на другую работу, уточнили в Кремле.

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев заявил о полной отставке правительства. Это случилось после оглашения президентского послания Федеральному собранию. Новым премьером стал глава ФНС Михаил Мишустин

 

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Автор: Арсений Аскольский
#отставка #чайка #генпрокурор

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