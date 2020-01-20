Минтруд отчитался о снижении безработицы в России

Количество официально безработных россиян снизилось на 1,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 20 января, сообщила пресс-служба Минтруда России.

По состоянию на 15 января 2020 года, численность безработных россиян снизилась на 1,1 процента, составив 663,3 тысячи человек, сообщили в ведомстве.

«Годом ранее численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составляла 670,6 тысячи человек», — уточняет ведомство.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране на 15 января текущего года составил 0,9 процента от численности рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет.

Органы службы занятости получили около 1,4 миллиона заявок от работодателей, заявивших о свободных рабочих местах и вакантных должностях, уточнили в Минтруде.