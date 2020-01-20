Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

Глава МИД Германии Хайко Маас анонсировал следующие переговоры по Ливии в начале февраля. Об этом он заявил представителям СМИ на полях совета ЕС.

По словам Мааса, главы МИД проведут в Берлине еще одну конференцию на тему урегулирования ситуации в Ливии.

«Вчера был дан первый стартовый выстрел», — заявил министр иностранных дел ФРГ.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства выразил мнение, что на прошедшей накануне берлинской конференции на тему Ливии удалось достигнуть поставленных целей. Сегодня в Германии проходит итоговая встреча глав МИД стран Евросоюза.

Первая и основополагающая встреча на тему урегулирования ситуации в Ливии состоялась на минувшей неделе в российской столице. 13 января в диалог вступили две противоборствующие стороны: маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж.

По результатам переговоров Хафтар взял перерыв, чтобы обсудить ситуацию с лидерами ливийских племен. Через несколько дней Хафтар поблагодарил Россию за стремление к восстановлению мира в Ливии.

Берлинская конференция стала второй встречей после переговоров в Москве. Эксперты сходятся во мнении, что встреча в Германии была постановочной и совершенно несопоставимой с переговорами в российской столице. На это указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Кроме того, российские политологи согласны, что встреча в Берлине не дала ливийскому кризису никакого конкретного механизма действий и не представила перечня обязанностей и прав для каждой и сторон.

В частности, Александр Перенджиев заявил, что площадка в Берлине больше использовалась для пиара, чем для нормализации ситуации в Ливии. Также член Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Прокофьев напомнил, что в отличие от конференции в Берлине, на встрече в Москве был принят понятный одностраничный документ.