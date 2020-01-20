Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

 Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство
Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

 Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство
13:26   20 Января 2020
Ближнее зарубежье

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Глава Министерства обороны Белоруссии Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности республики. Об этом в понедельник, 20 января, информирует БЕЛТА.

По данным агентства, на новую должность Равкова назначил глава республики Александр Лукашенко. Президент заявил, что не стал «тянуть с этим» и принял решение еще вчера. 

«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть», — сказал Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что военная организация не терпит неопределенности.

Ранее Лукашенко подписал указ об освобождении от должности государственного секретаря Совета Безопасности Станислава Зася.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#политика #белоруссия #общество #лукашенко #равков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...