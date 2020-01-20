Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Глава Министерства обороны Белоруссии Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности республики. Об этом в понедельник, 20 января, информирует БЕЛТА.

По данным агентства, на новую должность Равкова назначил глава республики Александр Лукашенко. Президент заявил, что не стал «тянуть с этим» и принял решение еще вчера.

«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть», — сказал Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что военная организация не терпит неопределенности.

Ранее Лукашенко подписал указ об освобождении от должности государственного секретаря Совета Безопасности Станислава Зася.