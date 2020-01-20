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13:36   20 Января 2020
Россия

Джабаров отметил, что организаторы беспорядков и провокаторы подвергают опасности граждан

Джабаров отметил, что организаторы беспорядков и провокаторы подвергают опасности граждан

Член совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что организаторов массовых беспорядков и провокаторов, которые подвергают опасности граждан, необходимо наказывать по всей строгости закона.

Таким образом сенатор в беседе с информационным агентством iReactor прокомментировал события в Бейруте, где непрекращающиеся митинги переросли в погромы и массовые беспорядки. Власти Ливана пытаются восстановить порядок в столице, однако число граждан, пострадавших в стычках с сотрудниками правоохранительных органов, уже исчисляется сотнями

Администрация ливанского президента распространила заявление, в котором говорится:

«Мишель Аун призывал защищать безопасность мирных демонстрантов, а также государственную и частную собственность и восстанавливать спокойствие в центральном Бейруте».

Демонстранты в Бейруте ведут себя крайне агрессивно – они закидывают полицейских камнями, бутылками с зажигательной смесью и петардами. В ответ стражи порядка вынуждены использовать жесткие меры – слезоточивый газ и резиновые пули.

Джабаров отметил, что организаторы беспорядков и провокаторы подвергают опасности граждан

Как отмечает издание, минувшим летом в Москве организаторы несанкционированных митингов также прибегали ко всевозможным мерам и провокациям, чтобы организовать массовые беспорядки и столкновения с сотрудниками полиции: тогда участники незаконных акций также кидали в полицейских бутылки, камни и мусорные урны.

Серия летних митингов в Москве показала необходимость ужесточать ответственность за подобные нарушения, считает Джабаров.

«Я думаю, что все несанкционированные мероприятия должны пресекаться полицией, чтобы это не закончилось трагедией. Действовать нужно в рамках закона. Если это законом разрешено, люди должны свободно выходить, а если нарушается закон, то виновные должны наказываться по всей строгости. Все очень просто», — подчеркнул сенатор

Ранее депутат Государственной Думы Евгений Федоров заявил, что Россия в этом вопросе должна последовать примеру западных стран, где к зачинщикам незаконных акций применяются довольно строгие меры.

Джабаров отметил, что организаторы беспорядков и провокаторы подвергают опасности граждан

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Автор: Александр Люблинский
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