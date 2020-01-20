Житель Самары угнал автомобиль вместе с находившимся в салоне ребенком

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

 Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство
Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

 Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство
12:58   20 Января 2020
Россия

Житель Самары угнал автомобиль вместе с находившимся в салоне ребенком

Житель Самары угнал автомобиль вместе с находившимся в салоне ребенком

Житель Самары угнал автомобиль вместе с находившимся в салоне четырехлетним ребенком, об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел утром в понедельник, 20 января, около местного детского сада. Автомобиль стоял на парковке с заведенным двигателем. Преступник проник в машину и украл ее. Ребенка мужчина увидел лишь через некоторое время и решил высадить его около одного из магазинов на выезде из Самары.

Четырехлетний мальчик зашел в магазин, после чего продавцы вызвали правоохранителей. После того, как полицейские установили все обстоятельства, они передали ребенка родителям. В отделе МВД уточнили, что никаких противоправных действий против мальчика не совершалось. Сейчас сотрудники полиции занимаются поиском угнанной машины.

В конце декабря 2019 года в Санкт-Петербурге поймали угонщиков элитных автомобилей. Они закамуфлировали гараж под дачный дом, в подвале которого на глубине оборудовали специальное помещение с подъемным устройством, куда можно поместить более десяти машин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #угон #самара

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...