Житель Самары угнал автомобиль вместе с находившимся в салоне ребенком

Житель Самары угнал автомобиль вместе с находившимся в салоне четырехлетним ребенком, об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел утром в понедельник, 20 января, около местного детского сада. Автомобиль стоял на парковке с заведенным двигателем. Преступник проник в машину и украл ее. Ребенка мужчина увидел лишь через некоторое время и решил высадить его около одного из магазинов на выезде из Самары.

Четырехлетний мальчик зашел в магазин, после чего продавцы вызвали правоохранителей. После того, как полицейские установили все обстоятельства, они передали ребенка родителям. В отделе МВД уточнили, что никаких противоправных действий против мальчика не совершалось. Сейчас сотрудники полиции занимаются поиском угнанной машины.

В конце декабря 2019 года в Санкт-Петербурге поймали угонщиков элитных автомобилей. Они закамуфлировали гараж под дачный дом, в подвале которого на глубине оборудовали специальное помещение с подъемным устройством, куда можно поместить более десяти машин.