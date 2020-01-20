САА при содействии ВКС РФ восстановят мир в Сирии, уверен военный эксперт

Военный эксперт Игорь Коротченко назвал продолжение контртеррористической операции Сирийской арабской армии (САА) единственным выходом на фоне активизации боевиков. Об этом он заявил в беседе с изданием iReactor.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) с 16 января в результате атак террористов в Сирии погибли минимум 47 сирийских военных и 51 мирный житель. Самая высокая активность боевиков зафиксирована на территории провинции Идлиб. Ответственность за эскалацию несут боевики запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Главред журнала «Национальная оборона» напомнил, что ответственность за разоружение незаконных бандформирваний взяла на себя Турция. Ей предстоит проделать большую работу, чтобы выполнить свои обещания, которые она дала на саммите с Сирией, Ираном и РФ.

По мнению эксперта, из сложившейся ситуации есть только один выход — САА должна продолжать операцию по уничтожению террористов. Собеседник iReactor уверен, что при содействии группировки ВКС РФ сирийские военные сумеют восстановить мир на территории республики.

«Террористов нужно уничтожать. Других вариантов просто нет», — уверен Коротченко.

Ранее командование САА сообщило о возобновлении контртеррористической в Идлибе. Такое решение военные приняли на фоне регулярных провокаций боевиков, нарушающих режим прекращения огня.