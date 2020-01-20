Политолог Филиппов напомнил россиянам, что Facebook регулярно «сливает» их данные

США пытаются сохранить Facebook на плаву, активно вкладывая в него деньги, благодаря чему социальная сеть очень быстро развивается. Так считает политический аналитик и социолог Алексей Филиппов, передает Федеральное агентство новостей в понедельник, 20 января.

По мнению эксперта, никто в Белом доме не откажется от такого влиятельного механизма, как Facebook. Его ежедневная аудитория может превышать население некоторых стран. Через такой мощный ресурс можно продвигать любую политическую рекламу, чем и занимается Вашингтон.

Политолог предложил ограничить пользование социальной сети в России. Он объяснил это не только возможным незаметным влиянием на политические взгляды россиян, но и серьезной проблемой с безопасностью пользовательских данных. Руководство Facebook регулярно «сливает» информацию о миллионах пользователей, напомнил эксперт.

«А зачем кому-то знать информацию о наших гражданах? Их фотографии, видеозаписи, пароли, предпочтения, переписка? Лучше использовать наши, отечественные аналоги. И безопасней, и российские компании исполняют российское же законодательство», — заключил собеседник ФАН.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов ранее заявил, что YouTube, Google, Facebook, Twitter и Telegram опасны для россиян. Крупные интернет-площадки не только «сливают» данные пользователей, но и блокируют аккаунты общественно значимых лиц России, давая возможность высказываться только угодным им людям.