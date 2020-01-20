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13:15   20 Января 2020
Россия

Политолог Филиппов напомнил россиянам, что Facebook регулярно «сливает» их данные

Политолог Филиппов напомнил россиянам, что Facebook регулярно «сливает» их данные

США пытаются сохранить Facebook на плаву, активно вкладывая в него деньги, благодаря чему социальная сеть очень быстро развивается. Так считает политический аналитик и социолог Алексей Филиппов, передает Федеральное агентство новостей в понедельник, 20 января. 

По мнению эксперта, никто в Белом доме не откажется от такого влиятельного механизма, как Facebook. Его ежедневная аудитория может превышать население некоторых стран. Через такой мощный ресурс можно продвигать любую политическую рекламу, чем и занимается Вашингтон. 

Политолог предложил ограничить пользование социальной сети в России. Он объяснил это не только возможным незаметным влиянием на политические взгляды россиян, но и серьезной проблемой с безопасностью пользовательских данных. Руководство Facebook регулярно «сливает» информацию о миллионах пользователей, напомнил эксперт. 

Политолог Филиппов напомнил россиянам, что Facebook регулярно «сливает» их данные

«А зачем кому-то знать информацию о наших гражданах? Их фотографии, видеозаписи, пароли, предпочтения, переписка? Лучше использовать наши, отечественные аналоги. И безопасней, и российские компании исполняют российское же законодательство», — заключил собеседник ФАН.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов ранее заявил, что YouTube, Google, Facebook, Twitter и Telegram опасны для россиян. Крупные интернет-площадки не только «сливают» данные пользователей, но и блокируют аккаунты общественно значимых лиц России, давая возможность высказываться только угодным им людям.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #facebook

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