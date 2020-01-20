Четыре спасателя получили ожоги при устранении прорыва трубы в пермском хостеле

Четыре спасателя, которые работали при прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми, получили легкие ожоги рук, ног и шеи. Об этом сообщил замдиректора городской службы спасения Павел Хлызов в понедельник, 20 января.

«Обследования прошли все четверо спасателей», — цитирует его kp.ru.

Напомним, 20 января около мини-отеля «Карамель» в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с горячей водой. Жертвами ЧП стали пять человек, еще шесть пострадали. Госпитализированы трое.

Ранее сообщалось, что у 33-летней пострадавшей женщины поражено 35 процентов поверхности тела. У 35-летнего пострадавшего мужчины зафиксировали 20 процентов ожогов тела, у 28-летнего мужчины — 15 процентов.

СКР завел уголовное дело. Губернатор региона Максим Решетников заявил, что авария является коммунальной, но так много жертв из-за того, что у хостела не было эвакуационного выхода. Мини-гостиница находилась в подвальном помещении.