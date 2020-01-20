Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел РФ Владимир Колокольцев рассказал о запуске сайта с оперативными новостями «МВД медиа». По его словам, ресурс начал работу в понедельник, 20 января.

Как отмечает Колокольцев, сайт станет еще одним официальным СМИ МВД России.

«Он призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики», — говорит и.о. министра.

Колокольцев также рассказал, что прежде всего сайт ориентирован на медийный контент. К каждому материалу будут добавлять фотографии, кадры с оперативной видеосъемкой, а также аудио- и видеокомментарии.

В специальном разделе ресурса разместят сюжеты, подготовленные Телестудией МВД России. Кроме того, на портале можно включить радиостанцию «Милицейская волна».