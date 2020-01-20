Колокольцев рассказал о запуске сайта с оперативными новостями «МВД медиа»

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

 Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство
Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

 Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство
12:35   20 Января 2020
Россия

Колокольцев рассказал о запуске сайта с оперативными новостями «МВД медиа»

Колокольцев рассказал о запуске сайта с оперативными новостями «МВД медиа»

Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел РФ Владимир Колокольцев рассказал о запуске сайта с оперативными новостями «МВД медиа». По его словам, ресурс начал работу в понедельник, 20 января.

Как отмечает Колокольцев, сайт станет еще одним официальным СМИ МВД России.

«Он призван стать основной площадкой для размещения оперативных новостей, видеоматериалов, актуальной публицистики», — говорит и.о. министра.

Колокольцев также рассказал, что прежде всего сайт ориентирован на медийный контент. К каждому материалу будут добавлять фотографии, кадры с оперативной видеосъемкой, а также аудио- и видеокомментарии.

В специальном разделе ресурса разместят сюжеты, подготовленные Телестудией МВД России. Кроме того, на портале можно включить радиостанцию «Милицейская волна».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #колокольцев #мвд рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...