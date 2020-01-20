Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Цели, которые ставят перед собой Соединенные Штаты Америки делятся на парадные и реальные – об этом не стоит забывать, учитывая высказывания главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом в понедельник заявил глава Института политических исследований Сергей Марков, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтону выгодно сотрудничество с Москвой на самом высоком уровне. Вместе с тем, он заявил о необходимости пресекать использование репутации США в собственных интересах. Слова политолога приводит информационное агентство NationNews.

Подобная риторика американского лидера заставляет вспомнить о грязных методах, которую сами Штаты регулярно используют в информационной войне против России. В частности, это касается карманных СМИ — например, «Радио Свобода», все материалы которого направленны на подрыв российской государственности.

Комментируя заявление Трампа, Сергей Марков напомнил, что цели Соединенных Штатов Америки различаются на парадные и реальные.

«В социологии это хорошо описано. Так, парадной ценностью США является продвижение "демократии", всеобщего процветания, а уже реальными является утверждение гегемонии. Согласно этой ценности, необходимо устранение геополитических конкурентов, а одним из таких конкурентов является Россия», — отметил эксперт.

По его словам, Штаты поставили перед собой задачу устранить Россию как геополитического конкурента, и они добиваются этого разными методами.

«Один из способов — это создание марионеточного режима, затем уменьшение численности русского народа. Мы видим намерения американцев, они проявляются в содействии государственному перевороту», — подчеркнул Марков.

Ранее крымский политолог Владислав Ганжара заявил, что Россия должна всеми силами бороться с неприкрытой агрессией со стороны США, проявления которой становятся все навязчивее.