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 Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство
13:03   20 Января 2020
Весь мир

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Цели, которые ставят перед собой Соединенные Штаты Америки делятся на парадные и реальные – об этом не стоит забывать, учитывая высказывания главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом в понедельник заявил глава Института политических исследований Сергей Марков, комментируя слова американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтону выгодно сотрудничество с Москвой на самом высоком уровне. Вместе с тем, он заявил о необходимости пресекать использование репутации США в собственных интересах. Слова политолога приводит информационное агентство NationNews.

Подобная риторика американского лидера заставляет вспомнить о грязных методах, которую сами Штаты регулярно используют в информационной войне против России. В частности, это касается карманных СМИ — например, «Радио Свобода», все материалы которого направленны на подрыв российской государственности.

Марков считает, что США хотят сделать из России марионеточное государство

Комментируя заявление Трампа, Сергей Марков напомнил, что цели Соединенных Штатов Америки различаются на парадные и реальные.

«В социологии это хорошо описано. Так, парадной ценностью США является продвижение "демократии", всеобщего процветания, а уже реальными является утверждение гегемонии. Согласно этой ценности, необходимо устранение геополитических конкурентов, а одним из таких конкурентов является Россия», — отметил эксперт.

По его словам, Штаты поставили перед собой задачу устранить Россию как геополитического конкурента, и они добиваются этого разными методами.

«Один из способов — это создание марионеточного режима, затем уменьшение численности русского народа. Мы видим намерения американцев, они проявляются в содействии государственному перевороту», — подчеркнул Марков.

Ранее крымский политолог Владислав Ганжара заявил, что Россия должна всеми силами бороться с неприкрытой агрессией со стороны США, проявления которой становятся все навязчивее.

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Автор: Александр Люблинский
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