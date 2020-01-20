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12:39   20 Января 2020
Россия

Жительница Перми рассказала о постоянных авариях в «Карамели»

Жительница Перми рассказала о постоянных авариях в «Карамели»

Пять человек погибли в пермском хостеле «Карамель» из-за прорыва трубы с кипятком в ночь на 20 января. Об этом в понедельник сообщает телеканал «360», ссылаясь на местную жительницу. 

По признанию женщины, аварии в здании, где случилось трагическое ЧП, не редкость. Она подчеркнула, что подобные случаи были и раньше.

«Тот край дома [где находится хостел — ред.], у нас постоянно там прорывало. В прошлом и позапрошлом году трижды прорыв был», — сообщила собеседница.

Жительница Перми добавила, что рядом с мини-отелем в доме находится детская художественная школа, которую также затопило. Вода испортила все картины, руководство школы намерено судиться.

Женщина сообщила, что узнала о случившемся в «Карамели» лишь утром, несмотря на то, что в районе 03.30 под окнами шумели люди. Однако их крикам никто не придал значения. 

Ранее около пермского хостела «Карамель», расположенном на цокольном этаже жилого дома, прорвало трубопровод с горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще трое получили ожоги. Возбуждено уголовное дело.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #пермь

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