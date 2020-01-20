Пять человек погибли в пермском хостеле «Карамель» из-за прорыва трубы с кипятком в ночь на 20 января. Об этом в понедельник сообщает телеканал «360», ссылаясь на местную жительницу.

По признанию женщины, аварии в здании, где случилось трагическое ЧП, не редкость. Она подчеркнула, что подобные случаи были и раньше.

«Тот край дома [где находится хостел — ред.], у нас постоянно там прорывало. В прошлом и позапрошлом году трижды прорыв был», — сообщила собеседница.

Жительница Перми добавила, что рядом с мини-отелем в доме находится детская художественная школа, которую также затопило. Вода испортила все картины, руководство школы намерено судиться.

Вот так выглядит пермский хостел «Карамель», где сварились заживо пять человек. Возбуждено уголовное дело. Стало известно о состоянии пострадавших: одна из них в тяжелом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести. Также ожоги получили двое спасателей pic.twitter.com/zZvUirQz5M — НТВ (@ntvru) January 20, 2020

Женщина сообщила, что узнала о случившемся в «Карамели» лишь утром, несмотря на то, что в районе 03.30 под окнами шумели люди. Однако их крикам никто не придал значения.

Ранее около пермского хостела «Карамель», расположенном на цокольном этаже жилого дома, прорвало трубопровод с горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще трое получили ожоги. Возбуждено уголовное дело.