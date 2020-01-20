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13:05   20 Января 2020
Россия

Навальный назвал налоговую службу РФ миграционной и запутался при подсчете долларов

Навальный назвал налоговую службу РФ миграционной и запутался при подсчете долларов

Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин в беседе с «Политикой Сегодня» назвал странными выводы блогера Алексея Навального об эффективности российской и американской налоговых служб.

«Условно говоря, управленческие проблемы в компании среднего бизнеса и в компании крупного бизнеса могут быть вполне себе сопоставимы, независимо от численности и оборота. Ведь есть независимые мировые оценки деятельности нашей налоговой службы и они всегда были на самом высоком уровне. Понятно, что господин Навальный критикует все, что можно, но, по-моему, аргументов у него здесь маловато», — полагает Марголин.

Аргументы блогер изложил в Twitter, заочно согласившись с оценкой представителя партии «Демократический выбор» Владимира Милова и попутно зачем-то назвал налоговую службу миграционной — ФМС. В свою очередь бывший замминистра энергетики РФ в Кабмине Михаила Касьянова сравнил штат ФНС РФ и американской Internal Revenue Service (IRS). Так, ФНС насчитывает 146 тысяч сотрудников, а в IRS работают 75 тысяч специалистов. При этом IRS администрирует (собирает налогов) 3,4 триллиона долларов против 0,6 триллионов долларов у ФНС.

Навальный назвал налоговую службу РФ миграционной и запутался при подсчете долларов

Впрочем, часть пользователей указала на признаки спекуляций в умозаключениях критиков. Штат налоговых служб сравнивается не с суммами, а с количеством объектов и субъектов. В США в два раза больше налогоплательщиков, но в России почти в два раза больше субъектов — 85 в сравнении с 50-ю штатами. Население США — 300 миллионов человек, России — 147 миллионов человек. Отсюда следует, что налоговая нагрузка в странах несопоставима.

Навальный назвал налоговую службу РФ миграционной и запутался при подсчете долларов

Telegram-канал «Выпускайте Кракена!» указал на еще одно несоответствие в рассуждениях Навального и Милова. Как отмечают авторы, численность IRS, которое издание USA Today называет «одним из самых плохо функционирующих федеральных агентств», составляет не 75, а 114 тысяч человек.

Встречный вопрос от пользователя о размере штата, финансового обеспечения и эффективности признанного в России иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Навальный оставил без ответа.

Бывший глава ФНС, а ныне глава российского правительства Михаил Мишустин в ноябрьском интервью изданию «Коммерсант» заверил, что за последние четыре года при росте экономики на 3,2 процента и без повышения налоговой нагрузки поступление налогов выросло в 1,4 раза. Эффективность российской системы, по его словам, высоко оценивают в Поднебесной.

«С России берут пример, к нам приезжают учиться, недавно совсем приезжали коллеги из Китая, изучали нашу систему», — цитирует Мишустина издание. 

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Автор: Максим Сахаров
#сша #налоги #навальный #фнс #милов

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