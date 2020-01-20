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12:17   20 Января 2020
Россия

Милонов возмутился предложением ОП отобрать у депутатов гаджеты на время заседаний

Милонов возмутился предложением ОП отобрать у депутатов гаджеты на время заседаний

Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился предложением члена Общественной палаты (ОП) Султана Хамзаева отобрать у парламентариев гаджеты на время заседаний. По словам Милонова, смартфон нужен ему по работе, а не для игр.

Милонов раскритиковал идею общественника и заявил, что члены ОП не до конца понимают, зачем и для чего нужны гаджеты.

«Мы Sony Playstation и Nintendo на заседаниях никак не используем. Мне телефон нужен, потому что я моментально получаю всю необходимую информацию. Я очень часто пользуюсь телефоном во время заседаний, потому что у меня куча дел и в рамках заседаний», — передает слова Виталия Милонова телеканал «360».

Парламентарий посоветовал общественникам загружать депутатов разными инициативами, тогда в Госдуме никто не будет отвлекаться на смартфоны.

Милонов возмутился предложением ОП отобрать у депутатов гаджеты на время заседаний

В свою очередь Султан Хамзаев заявил, что участвующие в заседаниях депутаты могут получать всю необходимую справочную информацию в компьютерах на собственных столах. Общественник говорит, что вместо того, чтобы быть увлеченными заседанием, парламентарии отвлекаются на гаджеты. Хамзаев говорит, что в 2019 году в Госдуме депутаты сами предложили ввести запрет для школьников на использование смартфонов.

«Депутаты должны показать школьникам на собственном примере, как это должно быть. Я считаю, что в народе поддержат запрет для депутатов. А то депутаты запрещают все нам, давайте попытаемся что-нибудь им запретить» — говорит общественник.

По словам Хамзаева, в региональных парламентах с гаджетами на заседаниях «дела обстоят еще хуже».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #милонов #общество #общественная палата #госдума рф #гаджеты

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