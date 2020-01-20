Западные СМИ вбрасывают фейки о «победе» над РФ в САР, чтобы скрыть провалы США

Военный эксперт Виктор Литовник назвал очередной пиар-провокацией Запада сообщения об отказе США пропускать военный конвой России в Сирии. Свое мнение полковник в отставке высказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» в понедельник, 20 января.

Ранее западные СМИ начали активно раскручивать новость, что вооруженные силы Вашингтона якобы не стали пропускать российский военный конвой в сирийском городе аль-Маликия. Сообщения о противостоянии военной полиции РФ и американских войск появляются регулярно, однако чаще всего оказываются фейками.

По мнению Литовкина, США очень ревностно относятся к успехам России в САР. Они понимают, что провалили абсолютно все планы. Вашингтон так и не смог свергнуть сирийского лидера Башара Асада, вместе с тем не удалось расчленить страну под свои нужды, заявил собеседник издания.

«Все, что смогли сделать Штаты, – захватить и оккупировать небольшую территорию, богатую нефтегазовыми запасами. И худо-бедно ее удерживать, разграбляя сирийские недра», — уточнил эксперт.

Чтобы хоть как-то оправдать разбойничью политику на Ближнем Востоке и пребывание там американских солдат, Штатам приходится показывать свои «успехи» в Сирии. Поэтому западные СМИ пишут, что армия США якобы активно противостоит России в Сирии, но подобные публикации оказываются фейками, отметил эксперт.