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12:22   20 Января 2020
Весь мир

США продолжат вести политику диверсий на Ближнем Востоке руками террористов

США продолжат вести политику диверсий на Ближнем Востоке руками террористов

Соединенные Штаты продолжат на Ближнем Востоке политику подготовки цветных революций, терактов и прочих диверсий. Вашингтон стремится сохранить военное влияние не только в Ираке, но и во всем регионе. Такое мнение выразил военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с «НьюИнформ».

Ранее иракский эксперт по безопасности Карим аль-Хинаки заявил, что США разработали план по обходу требования парламента Ирака о выводе американских войск с территории страны. По его словам, Вашингтон намеревается перебросить туда главарей террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), проходивших обучение на военных базах международной коалиции во главе с США в Сирии.

Собеседник издания уверен, что Соединенные Штаты продолжат использовать все варианты сохранения военного присутствия в регионе.

 «Я говорю не только об Ираке, а о всех странах региона», — отмечает эксперт.

Хатылев подчеркнул, что террористы продолжат работать на США, извлекая из сотрудничества максимальную материальную выгоду. По словам эксперта, это будет продолжаться, пока вопрос с нефтью стоит перед Вашингтоном.

«Войной этот вопрос не решить. Выводом войск, перевыводом войск тоже не решить. Там нужна очень длительная работа и не только России с Турцией, а всего мирового сообщества», — резюмировал Хатылев.

Присутствие военных США на Ближнем Востоке разрушает регион. Это подтверждают последние события, в частности, убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде по личному приказу американского президента Дональда Трампа, а также крушение украинского «Боинга» под Тегераном.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #сирия

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