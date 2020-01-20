США продолжат вести политику диверсий на Ближнем Востоке руками террористов

Соединенные Штаты продолжат на Ближнем Востоке политику подготовки цветных революций, терактов и прочих диверсий. Вашингтон стремится сохранить военное влияние не только в Ираке, но и во всем регионе. Такое мнение выразил военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с «НьюИнформ».

Ранее иракский эксперт по безопасности Карим аль-Хинаки заявил, что США разработали план по обходу требования парламента Ирака о выводе американских войск с территории страны. По его словам, Вашингтон намеревается перебросить туда главарей террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), проходивших обучение на военных базах международной коалиции во главе с США в Сирии.

Собеседник издания уверен, что Соединенные Штаты продолжат использовать все варианты сохранения военного присутствия в регионе.

«Я говорю не только об Ираке, а о всех странах региона», — отмечает эксперт.

Хатылев подчеркнул, что террористы продолжат работать на США, извлекая из сотрудничества максимальную материальную выгоду. По словам эксперта, это будет продолжаться, пока вопрос с нефтью стоит перед Вашингтоном.

«Войной этот вопрос не решить. Выводом войск, перевыводом войск тоже не решить. Там нужна очень длительная работа и не только России с Турцией, а всего мирового сообщества», — резюмировал Хатылев.

Присутствие военных США на Ближнем Востоке разрушает регион. Это подтверждают последние события, в частности, убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде по личному приказу американского президента Дональда Трампа, а также крушение украинского «Боинга» под Тегераном.