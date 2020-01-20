Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию, сообщает источник РИА Новости.

Известно, что 75-летнего кинорежиссера госпитализировали, ряд Telegram-каналов сообщал, что у него случился ишемический инсульт. Собеседник РИА Новости уточняет, что Соловьева действительно перевели в реанимацию, но других подробностей о его состоянии и диагнозе пока не приводится.

Народный артист России Сергей Соловьев снял культовый советский фильм «Асса», а также порядка двадцати известных картин, среди которых «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Наследница по прямой». В 1975 году стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а в 1977-м — Государственной премии СССР.