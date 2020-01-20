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Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

Форму голосования по поправкам в Конституцию оформят отдельной статьей или законом

 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты
Глава МИД Германии заявил, что следующая конференция по Ливии состоится в начале февраля

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11:49   20 Января 2020
Общество

Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Российский режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию, сообщает источник РИА Новости.

Известно, что 75-летнего кинорежиссера госпитализировали, ряд Telegram-каналов сообщал, что у него случился ишемический инсульт. Собеседник РИА Новости уточняет, что Соловьева действительно перевели в реанимацию, но других подробностей о его состоянии и диагнозе пока не приводится.

Народный артист России Сергей Соловьев снял культовый советский фильм «Асса», а также порядка двадцати известных картин, среди которых «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Наследница по прямой». В 1975 году стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а в 1977-м — Государственной премии СССР.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #соловьев

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