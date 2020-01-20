Либералы использовали марш памяти Маркелова и Бабуриной для провокаций полиции на задержания

В Москве, Петербурге и других городах 19 января прошли ежегодные шествия и акции в память антифашистов — правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуриной, убитых неонацистами на Пречистенке 11 лет назад. В Москве шествие согласовала мэрия, а в Петербурге Смольный отказал в согласовании «в связи с неясными целями», в результате чего акция прошла в формате пикетов.

Как пояснили организаторы шествия, попытки политизировать акцию и привязать ее к объявленной конституционной реформе начались почти сразу, что заставило Комитет 19 января выступить с официальным заявлением: мы не против, чтобы высказывались по этому вопросу, но к попыткам превратить памятное шествие в акцию «против госпереворота» относимся негативно:

Любопытно, что против превращения шествия в политическую акцию в защиту Конституции 1993 года высказался и один из товарищей убитого Маркелова — глава «Левого Фронта» Сергей Удальцов:

«Отмечу, что Маркелов тесно сотрудничал с Левым Фронтом, оказывал юридическую помощь, поэтому для нас акция 19 января особенно важна. Однако вчера мы неожиданно узнали, что часть оппозиционеров собирается превратить шествие памяти в акцию под лозунгом "Не менять Конституцию!", направленную на протест против принятия поправок в Конституцию, предложенных Путиным. Хочу сообщить, что Левый Фронт не поддерживает такой лозунг и считает неправильным его использование на акции памяти, особенно с учетом того, что Станислав Маркелов никогда не был горячим сторонником кровавой ельцинской Конституции», — написал он в блоге «Эха Москвы».

Аналогичную позицию высказал ранее и родной брат Маркелова, политик и журналист Михаил Маркелов, обратив внимание на то, что семья уже устала от нескончаемых попыток псевдооппозиционеров «полоскать имя» погибшего, хотя «Стас был вне политики, у него было другое мировоззрение». В интервью изданию «URA.Ru» он рассказал, что родственники Станислава были вынуждены переехать в Белоруссию на фоне эксплуатирования организаторами подобных акций имени погибшего адвоката.

Но это не помешало появлению на шествии провокаторов, которые делали ровно то, чего просили не делать организаторы. Некоторые участники будто бы старались, чтобы их задержали максимально жестко: выходили с лозунгами, не имеющими отношения к антифашизму и памяти убитых, что видно на фото, представленных блогером Меркури.

Эти поступки недвусмысленно указывают на сознательную работу по демонизации полиции, которую значительная часть «несогласных» практиковала во время летних московских протестов. Тогда ситуация была более напряженной в связи с выборами в Мосгордуму и активным участием в них структур Алексея Навального, поэтому провокации отчасти удались — по итогам несогласованных акций и многочисленных беспорядков было множество задержаний, часть активистов получила реальные сроки за агрессию в сторону полицейских и силовиков.

Можно вспомнить и об интернет-кампании по дискредитации полицейских, в том числе через деанонимизацию и травлю их близких. В этом отметились не только сами участники акций, но и сочувствующие блогеры — один из них, Владислав Синица, получил срок в пять лет за угрозы в твиттере детям силовиков с призывами физически их уничтожать.

Но на этот раз провокация не удалась: даже ангажированная «Медиазона» сообщает всего о десяти задержанных, причем информацию эту в МВД не подтвердили. Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов вновь проявили высокий профессионализм и выдержку, в сдержанной и вежливой форме объясняя участникам акции с провокационными и антигосударственными плакатами, что «сегодня тематика мероприятия другая». Один из полицейских предупредил, что нарушители правил проведения акции могут быть задержаны, и попросил убрать несоответствующие митингу плакаты во избежание неприятностей. Кроме того, корректность работы полиции отмечали и сами участники, поэтому либеральные СМИ остались без долгожданной картинки и фактуры.

Раскол в оппозиционных кругах по принципиальному вопросу стоит или не стоит ельцинская Конституция защиты стал всем очевиден. Протестные активисты из нелиберальных кругов, которые не испытывают почтение к «завоеваниям демократии 1993 года», как тот же Удальцов, настаивают на изменениях, а либеральная общественность твердит, что перемены «навязывают сверху» с целью отнять остатки гражданских свобод, и поэтому надо сопротивляться.

Сумеют или нет оппозиционеры преодолеть эти разногласия — пока неизвестно, но тот факт, что у провокаторов не получилось превратить марш памяти Маркелова и Бабуровой в подобие летних беспорядков можно назвать положительным знаком как для представителей власти, так и для организаторов. Первые сумели выполнить свою работу и сохранить лицо, антифашисты же показали, что способны соблюдать договоренности и высказывать свою позицию цивилизованно, не поддаваясь на сиюминутные выгоды во вред движению.