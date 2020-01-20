Роухани направит послание Зеленскому по крушению «Боинга»

Президент Ирана Хасан Роухани передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому послание по крушению «Боинга-737». Об этом в понедельник, 20 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Послание иранского президента передаст министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами. Он отправится в Киев, чтобы лично вручить его Зеленскому. В сообщении речь пойдет о катастрофе украинского самолета, уточняет агентство.

8 января выполнявший рейс в Киев «Боинг-737» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана рано утром. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Власти Ирана принесли извинения семьям и близким погибших и объяснили, что самолет был сбит по ошибке. Иранские военные ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО были приведены в полную боевую готовность.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, а также наказания виновных и выплаты компенсаций.