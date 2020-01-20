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 Мишустин еще не представил Путину новый состав правительства

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Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

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 Авиакомпания Bek Air временно не возвращает деньги за неиспользованные билеты

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11:43   20 Января 2020
Весь мир

Роухани направит послание Зеленскому по крушению «Боинга»

Роухани направит послание Зеленскому по крушению «Боинга»

Президент Ирана Хасан Роухани передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому послание по крушению «Боинга-737». Об этом в понедельник, 20 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Послание иранского президента передаст министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммед Ислами. Он отправится в Киев, чтобы лично вручить его Зеленскому. В сообщении речь пойдет о катастрофе украинского самолета, уточняет агентство.

8 января выполнявший рейс в Киев «Боинг-737» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана рано утром. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Власти Ирана принесли извинения семьям и близким погибших и объяснили, что самолет был сбит по ошибке. Иранские военные ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО были приведены в полную боевую готовность.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, а также наказания виновных и выплаты компенсаций.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #иран #политика #общество #весь мир #тегеран #боинг737

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