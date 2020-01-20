Кошкин связал активизацию боевиков в Идлибе с берлинской конференцией по Ливии

Российская авиабаза Хмеймим в Сирии 19 января подверглась атаке со стороны радикальных исламистов из провинции Идлиб, использовавших для нападения боевые беспилотники.

Как сообщило Министерство обороны РФ, радикалы попытались атаковать авиабазу при помощи трех беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, однако расчеты российских ПВО на авиабазе заблаговременно заметили и уничтожили угрозу.

«Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — говорится в сообщении военного ведомства.

Активность террористических формирований в Сирии, как отмечают военные аналитики, заметно усилилась в последние дни. Например, 17 января 15 солдат сирийской армии были убиты на фронте Абу-Джариф в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщало агентство Step News, отмечая, что радикалам удалось захватить бронированный автомобиль правительственных сил и взять под контроль поселки Тель-Мусайтиф и Тель-Хатра.

18 января столкновения между военнослужащими сирийской армии, террористами альянса «Тахрир аш-Шам» (который входит в состав запрещенной в России террористической группировки «Джебхат-ан Нусра»*) и представителями так называемой сирийской оппозиции произошли на юге провинции Идлиб. В ходе столкновений радикалам удалось у поселка Абу-Джариф подбить из ракетной установки БМП сирийской армии.

Усиление активности боевиков в Сирии и атаку радикалов на авиабазу Хмеймим в понедельник прокомментировал военный эксперт, завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По словам эксперта, которые приводит Федеральное агентство новостей (ФАН), активизация нападений боевиков и атаки на базу Хмеймим связаны с необходимостью отвлечь российских военных и попытаться помешать вылетам ударной авиации ВКС РФ во время наземных атак в Идлибе.

«Только благодаря усиленной артиллерийской подготовке со стороны сирийских войск, а также грамотной работе ПВО базы их атаки зачастую проходят без потерь», — отметил военный эксперт.

Также Андрей Кошкин высказал мнение, что активизация радикальных элементов в Сирии может быть связана с прошедшей в Берлине конференцией по ливийскому мирному урегулированию.

«Часть радикалов, как мы знаем, перебрасывается из Идлиба в Ливию, этим занимается Турция, которая также является участником переговорного процесса по урегулированию в североафриканской стране. То есть это политический ход Анкары, которая пыталась отвлечь Москву на происходящие в САР события», — напомнил он.

Также, добавил эксперт, необходимо понимать, что в Идлибе предпринимается попытка объединить под одним фронтом множество иностранных наемников, то есть всех террористов.

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