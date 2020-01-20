Роскачество выяснило, что сухое молоко так же полезно, как и цельное

Эксперты Роскачества выяснили, что продукты с добавлением сухого молока так же полезны, как и из цельного. Более того, есть продукты, которые нельзя приготовить без сухого молока.

Речь о йогурте, в котором должно быть много белка – от 3,2 до шести процентов, подчеркнули специалисты. При его производстве белок повышают добавлением сухого молока.

Эксперты назвали некорректным сравнение растительного молока (кокосового или рисового) с коровьим. Такие продукты следует называть напитком, потому что в его составе самого молока нет.

Магазинное молоко проходит на заводе термическую обработку, из-за которой в молоке убивают как вредную, так и полезную молочнокислую микрофлору, поэтому оно дольше хранится. Образующийся при скисании сгусток (простокваша) можно назвать полезным только после лабораторных исследований, отметили в Роскачестве.

Если же при быстром скисании молоко становится горьковатым, то его нельзя назвать качественным, считают эксперты.