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11:29   20 Января 2020
Россия

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в сухом доке в Архангельске

Судно «Выборг» загорелось в понедельник утром в Архангельске. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Об этом 20 января сообщается на сайте регионального МЧС.

По данным ведомства, возгорание случилось в 9.50 по московскому времени. Сотрудники МЧС потушили судно в 10:32. 

«На место пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты … в составе 34 человек и 7 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, «Выборг» загорелся в сухом доке на Никольском проспекте. Информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания судна также неизвестны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пожар #чп #архангельск #общество #судно

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